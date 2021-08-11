SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'ta sel sularında şaşırtan görüntü! Dumanlar saçarak böyle sürüklendi...

Son dakika haberleri... Kastamonu Bozkurt'ta sel sularında dumanlar saçarak sürüklenen ve LPG tankeri olduğu iddia edilen esrarengiz cisim kamerada...

Kastamonu Bozkurt'ta şiddetli yağmur etkisini sürdürürken, derelerin taştığı ilçe sele teslim oldu. Ağaçlar devrildi, çok sayıda araç sel suları ile sürüklendi. Devrilen LPG tankerinin suda sürüklendiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bazı mahalle aralarında su seviyesinin yüksekliği, 2 metreyi buldu. Sel sularına kapılan kişinin ise yüzerek iş yerinin tabelasına tutunduğu görüldü. Bazı kişiler de bulundukları binaların çatısına çıktı. Bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.