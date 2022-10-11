Son Dakika: Müge Anlı canlı yayınında minik Meryem'in annesinden korkunç itiraf! ''Kızımın ölümümünün sebebi sevgilim!'' | Video
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Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Meryem Çiğdem Ünal'ın (3) ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Almanya'dan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Meryem'in annesi, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kollarında baygın ve çıplak halde bulduğunu ve Meryem'in ölümünden sevgilisinin sorumlu olduğunu söyledi.