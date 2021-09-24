SON DAKİKA: Müge Anlı'da 19 kardeşine kavuşan Vedat Alexander Kelime-i Şehadet getirerek böyle Müslüman oldu

Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; kendisini terk eden anne, babası ve 19 kardeşine kavuşan Vedat Alexander, 33 yıl önce terk edildiği Mersinli Merkez Camii'nde Kelime-i Şehadet getirerek İslam ile şereflendi!

Ceyhan TORLAK/Sabah Gazetesi