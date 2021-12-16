SON DAKİKA: Müge Anlı'da cinayet ifadesi şoku! Polisler Müge Anlı stüdyosundan böyle aldı
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Son dakika haberleri... Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Meliha Özsu cinayeti olayında ifade şoku!
Müge Anlı'da Meliha Özsu cinayeti olayında sıcak gelişme!
Eyüpsultan ilçe emniyetinin ifade almak için geldiğini, Aysel Hanım saldırdığı için emniyetin stüdyoya girip çıkardığını dile getirip Yasin Bey'in ifadelerinde hiç yasaklı maddeden vs. bahsetmediğini, kızın oraya muhtemelen konuşturulmak için çağrıldığını, kızın kafasına sıkılarak öldürüldüğünü, aşk meselesi olmadığını, gözdağı verildiğini belirtti.