SON DAKİKA: Müge Anlı'dan tepki "Bu sapıklık... Bu pedofili" Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert porgramı canlı yayınında Müge Anlı'yı çileden çıkartan itiraflar! Serdal Gezgin - Sibel Kızılarslan olayında art arda yapılan açıklamalr Müge Anlı'yı çilden çıkardı! Müge Anlı, 3 çocuk babası Serdal Gezgin'in Sibel Kızılaslan ile 13 yaşındayken ilişki yaşamaya başladığını öğrenince "Bu sapıklık... Bu pedofili" diyerek tepki gösterdi.