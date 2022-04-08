Video Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'dan tepki "Bu sapıklık... Bu pedofili" Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar...
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan tepki

SON DAKİKA: Müge Anlı'dan tepki "Bu sapıklık... Bu pedofili" Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar...

08.04.2022 | 16:09

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert porgramı canlı yayınında Müge Anlı'yı çileden çıkartan itiraflar! Serdal Gezgin - Sibel Kızılarslan olayında art arda yapılan açıklamalr Müge Anlı'yı çilden çıkardı! Müge Anlı, 3 çocuk babası Serdal Gezgin'in Sibel Kızılaslan ile 13 yaşındayken ilişki yaşamaya başladığını öğrenince "Bu sapıklık... Bu pedofili" diyerek tepki gösterdi.

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