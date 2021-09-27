SON DAKİKA: Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan skandal olay "Tutuklanacaksınız hepiniz! Neyin kafasını yaşıyorsunuz"
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı'yı çileden çıkartan olay! Müge Anlı canlı yayında; 15 yaşındaki kız çocuğunu Ezgi Aslan'ı kaçıranlar seslenerek uyardı "Neyin kafasını yaşıyorsunuz... Tutuklanacaksınız hepiniz"