SON DAKİKA: Muğla Marmaris'ten yürekleri yakan görüntüler! İşte Orman yangınlarının sebep olduğu hasar...
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Son dakika haberleri... Muğla Marmaris'te orman yangınlarından etkilenen bölgeler havagdan böyle görüntülendi...