SON DAKİKA: Şanlıurfa'da göçük! 4 işçi toprak altında kaldı | Video
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Tonlarca toprak altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
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