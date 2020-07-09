Video Yaşam Son dakika: Trabzon'da sel ve heyelan felaketi | Video

Son dakika: Trabzon'da sel ve heyelan felaketi | Video

Son dakika: Trabzon'da sel ve heyelan felaketi | Video
09.07.2020 | 11:27

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Son Dakika Haberi... Karadeniz'deki yoğun yağış Tarbzon'da sel ve heyelaba sebep oldu! Trabzon'da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde yol yapım şantiyesinde çalışan 15 işçi son anda kaçarak kurtuldu.

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