SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt geçtiğimiz günlerde Beykoz’da anlaşmazlık yaşadığı kişiyle arbede yaşamış, Demet Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt’un dükkanda alıkoyulduğunu iddia etmişti. Kiraya veren kişinin, restoran kiracısı olan Kurt’a, ‘burayı düğün merasimi için kullanamazsın’ demesi üzerine tartışma çıktığı öğrenildi. Yaşanan anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Okan Kurt’un oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişiye saldırdığı ve ardından arbede yaşandığı görülüyor.