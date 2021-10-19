Video Yaşam SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

19.10.2021 | 10:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çöp konteynırında infilak eden EYP ile ilgili şok gelişme: ‘Patlayıcıyı balık avlamak için hazırlamışlar’ 00:21
Çöp konteynırında infilak eden EYP ile ilgili şok gelişme: ‘Patlayıcıyı balık avlamak için hazırlamışlar’ 19.10.2021 | 11:35
El freni çekilmediği için hareket eden aracı durdurup, olası faciayı önledi 01:59
El freni çekilmediği için hareket eden aracı durdurup, olası faciayı önledi 19.10.2021 | 11:18
Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü 06:40
Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü 19.10.2021 | 10:54
Yol kenarındaki çukura motosikletiyle birlikte düşerek yaralandı 01:06
Yol kenarındaki çukura motosikletiyle birlikte düşerek yaralandı 19.10.2021 | 10:51
Sanatçı Erdal Erdoğan’a uçan tekmeli saldırı anı kamerada! 00:36
Sanatçı Erdal Erdoğan'a uçan tekmeli saldırı anı kamerada! 19.10.2021 | 10:53
Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler 01:02
Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler 19.10.2021 | 10:41
SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt’un ’alıkonulduğu’ iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı 00:19
SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı 19.10.2021 | 10:42
Sivas kangallarını Bursa’da yetiştirip yavrularını 7 bin liradan satıyor | Video 05:06
Sivas kangallarını Bursa'da yetiştirip yavrularını 7 bin liradan satıyor | Video 19.10.2021 | 10:15
Müge Anlı canlı izle: 19 Ekim 2021 Salı atv izle! Cesedi tuvalette... Müge Anlı’daki kan donduran cinayet itirafında son dakika 14:07
Müge Anlı canlı izle: 19 Ekim 2021 Salı atv izle! Cesedi tuvalette... Müge Anlı'daki kan donduran cinayet itirafında son dakika 19.10.2021 | 10:25
İstanbul’da araç içerisinde şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu | Video 04:06
İstanbul’da araç içerisinde şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu | Video 19.10.2021 | 10:15
Milyon dolarlık yatlar ardı ardına yanaştı, bakan bir daha baktı 03:40
Milyon dolarlık yatlar ardı ardına yanaştı, bakan bir daha baktı 19.10.2021 | 10:10
Kerpe Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 01:12
Kerpe Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 19.10.2021 | 10:12
Beşiktaş’ta hareketli anlar! Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı | Video 04:11
Beşiktaş’ta hareketli anlar! Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı | Video 19.10.2021 | 09:58
Avcılar’da yolunu kestiği araçtakilerden dayak yedi 01:26
Avcılar'da yolunu kestiği araçtakilerden dayak yedi 19.10.2021 | 09:49
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi 02:54
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi 19.10.2021 | 09:40
Kırıkkale’de tır şarampole düştü: 1 yaralı | Video 01:39
Kırıkkale'de tır şarampole düştü: 1 yaralı | Video 19.10.2021 | 09:37
Akdeniz’de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya’da şiddetli hissedildi | Video 01:22
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi | Video 19.10.2021 | 09:24
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 00:55
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 19.10.2021 | 09:02
İstanbul’un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 03:10
İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45
Adana’da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video 01:39
Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45

Son dakika haberleri... Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt geçtiğimiz günlerde Beykoz’da anlaşmazlık yaşadığı kişiyle arbede yaşamış, Demet Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt’un dükkanda alıkoyulduğunu iddia etmişti. Kiraya veren kişinin, restoran kiracısı olan Kurt’a, ‘burayı düğün merasimi için kullanamazsın’ demesi üzerine tartışma çıktığı öğrenildi. Yaşanan anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Okan Kurt’un oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişiye saldırdığı ve ardından arbede yaşandığı görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA