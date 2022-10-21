Video Yaşam Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan skandal hareket! Türk lirasını tuvalete attı, sifonu çekti | Video
Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan skandal hareket! Türk lirasını tuvalete attı, sifonu çekti | Video

Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan skandal hareket! Türk lirasını tuvalete attı, sifonu çekti | Video

21.10.2022 | 16:47

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TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen olan ve cinsiyet değiştirme operasyonu ile bambaşka bir hale bürünen Mika Can Raun yeni bir skandala imza attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türk Lirasını klazote atan ünlü fenomen üzerine bir de sifonu çekti. Raun, tepki çeken paylaşımı ile ilgili: "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım. Suç mu?" dedi.

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TikTok'ta paylaştığı videolarla fenomen olan ve cüretkar pozları ile sık sık gündeme gelen Mika Can Raun yeni bir skandala imza attı. Cinsiyet değiştirme operasyonu ile de bambaşka bir hale bürünerek adından sıkça söz ettiren Mika Can Raun, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı video ile pes dedirtti. Videoda dans ederek ve şarkı söyleyerek 100 Türk Lirasını klazote atan Raun üzerine bir de sifonu çekti.

"GÜZEL ÜLKEMİN KANALİZASYONUNA 100 TL KAZANDIRDIM SUÇ MU?"
Skandal hareketi üzerine gelen tepkilere cevap veren Raun şunları söyledi: "100 TL'yi niye sifona attın, üzerine bastın? diyenler için, millet Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor da ne oluyor? Biz güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdık diye suç mu?" dedi.

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