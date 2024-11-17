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Sosyal medyada tanıştıkları erkeklerin telefonundan para çalan çete çökertildi | Video

Sosyal medyada tanıştıkları erkeklerin telefonundan para çalan çete çökertildi | Video

17.11.2024 | 09:52

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanışıp buluştukları erkeklerin telefonlarını müzik dinleme bahanesiyle alıp mobil bankacılık hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları belirlenen çeteye gerçekleştirilen ikinci operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çete üyesi kadınların, müzik dinleme bahanesiyle erkeklerin telefonlarını alıp şifrelerini öğrendiği ve mobil bankacılık hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları tespit edildi. Ayrıca çetenin mağdur ettikleri kişiler adına kredi de çekerek haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Kandırdıkları erkekleri yiyecek ve içecek alma bahanesiyle araçtan indiren kadınların, kendilerini bekleyen çete üyelerinin sahte plakalı araçlarıyla kaçtıkları belirlendi. 6 ayrı dolandırıcılık olayına karışan 8 kişilik çete, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, 6 cep telefonuna el konulduğu ve bilişim incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

'HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA'
Çete üyesi kadınların kandırdıkları erkeklerin cep telefonunu çaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca çete elebaşının dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla kuyumcudan altın aldığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Operasyonun ekim ayında düzenlenen ilk ayağında ise 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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