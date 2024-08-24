Video Yaşam Sultangazi’de evinin çatı katında uyuşturucu yetiştiren şahıs polise yakalandı | Video
Sultangazi’de evinin çatı katında uyuşturucu yetiştiren şahıs polise yakalandı | Video

Sultangazi’de evinin çatı katında uyuşturucu yetiştiren şahıs polise yakalandı | Video

24.08.2024 | 13:04

Sultangazi’de evinin çatısında uyuşturucu bitki yetiştirdiği tespit edilen şüpheli polis ekiplerince evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adresine düzenlenen operasyonla İ.Y., isimli şüphelinin evinin çatısında uyuşturucu bitki yetiştirdiği tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheli İ.Y.,'nin adresinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 300 lira nakit para, 48 kök kenevir bitkisi, satışa hazır 16 kök esrar, 1 kilo 241 gram olmak üzere toplam 6 kilo 767 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli İ.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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