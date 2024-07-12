Sultangazi'de İETT otobüsü, TIR'a çarptı: Yaralılar var | Video

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında İETT otobüsü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.