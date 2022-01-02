Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
Sultangazi'de sürücülerin kavgası kamerada | Video 02.01.2022 | 09:47
01:30
Aksak yürüyüşünden tespit edildi, kısa sürede yakalandı | Video 02.01.2022 | 09:39
03:36
Aralarında 67 km mesafe olan iki barajın su seviyeleri şaşırtıyor | Video 02.01.2022 | 09:32
03:38
Uzungöl'ün büyük bölümü buz tuttu | Video 02.01.2022 | 09:31
01:07
Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu | Video 02.01.2022 | 08:45
06:17
00:52
03:29
Ankara'da belediye otobüsü iki aracın üzerine devrildi: 14 yaralı | Video 02.01.2022 | 08:40
02:55
02:40
Meriç Nehri’nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıkla geziyor | Video 01.01.2022 | 21:12
00:24
00:14
Süperstar Ajda Pekkan'ın yeni imajı yılbaşı sahnesine damga vurdu 01.01.2022 | 16:10
01:55
04:34
Kayseri Erciyes'te yeni yıl coşkusu 01.01.2022 | 12:17
05:06
Yasal alkol sınırını 5’e katladı, 'En uygun ceza' için polise dil döktü 01.01.2022 | 11:31
03:51
Uludağ’da kaybolan Danimarkalı gencin yerini Bayraktar İHA tespit etti 01.01.2022 | 11:28
02:42
02:25
03:19
03:25
İstanbul Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı 01.01.2022 | 11:16
SULTANGAZİ'de iki otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma, bir süre sonra caddede yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücülerden birinin diğer sürücüye elindeki metreyle saldırdığı kavgayı araya giren bir vatandaş ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde caddede ilerleyen iki otomobilin sürücüsü arasında gece saat 00.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak cadde ortasında tartışmaya devam etti. Daha sonra sürücülerden biri yanındaki arkadaşıyla diğer sürücüye saldırdı. Diğer sürücüde kendini korumak için karşılık verince kavga bir anda büyüdü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, birinin elindeki metreyle saldırdığı görüldü. Bir vatandaş araya girerek kavgayı ayırdı ve iki tarafında otomobiline binmesini sağladı. Ancak elinde metre olan sürücü otomobiliyle geri geri giderek kavga ettiği sürücünün otomobiline yanaştı. İddialara göre sürücü yanaştığı otomobile, aracıyla hafifçe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
KAVGA ANI KAMERADA
Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştıkları kişiye saldırdığı görülüyor. Taraflardan birinin yanında bulunan metre ile saldırdığı kameraya yansırken, diğer sürücünün kendini savunmak için iki kişiye karşılık verdiği, çevrede bulunan bir vatandaşın kavgayı araya girerek ayırdığı, daha sonra elinde metre olan sürücünün otomobiline binerek geri geri ilerlediği ve tartıştığı sürücünün otomobiline doğru gittiği görülüyor.