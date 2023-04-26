Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video
Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atarak hurdaya döndüğü kazada iki kişi ağır yaralandı.
Kazada yaralanan sürücü E.Ü. ile yanında yolcu olarak bulunan O.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
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