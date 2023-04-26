Video Yaşam Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video
Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video

Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video

26.04.2023 | 09:11

Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atarak hurdaya döndüğü kazada iki kişi ağır yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole takla attı. 112 Acil Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.Ü. ile yanında yolcu olarak bulunan O.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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