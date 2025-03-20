Video Yaşam Taksiciyle, motosikletli kavgaya böyle tutuştu, cadde ringe döndü | Video
Taksiciyle, motosikletli kavgaya böyle tutuştu, cadde ringe döndü | Video

Taksiciyle, motosikletli kavgaya böyle tutuştu, cadde ringe döndü | Video

20.03.2025 | 14:17

Bursa’da ticari aracın sürücüsüyle, motosikletli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, yol ortasında araçlarını durduran taraflar caddeyi ringe çevirdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde seyir halinde olan taksi sürücüsü ile motosikletli bir sürücü arasında iddiaya göre, yol verme nedeniyle tartışması çıktı. Taksici bir süre ilerledikten sonra zıtlaştığı motosiklet sürücüsü için araçtan kavgaya tutuştu. Araçlarından inen taraflar tekme tokat birbirine girdi. O anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasıyla kayda alınırken, kavgayı takside bulunan müşteri ayırdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taksiciyle, motosikletli kavgaya böyle tutuştu, cadde ringe döndü | Video 00:32
Taksiciyle, motosikletli kavgaya böyle tutuştu, cadde ringe döndü | Video 20.03.2025 | 14:17
Çatıdan düşen baba-oğul olayında acı detay...Babamı, ağabeyimi gördün mü | Video 06:17
Çatıdan düşen baba-oğul olayında acı detay..."Babamı, ağabeyimi gördün mü" | Video 20.03.2025 | 14:17
İş yerlerini kurşunlayan çete çökertildi: 9 gözaltı | Video 00:34
İş yerlerini kurşunlayan çete çökertildi: 9 gözaltı | Video 20.03.2025 | 13:55
Konya’da bıçaklı, sopalı kavga kamerada; 4 yaralı | Video 03:41
Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada; 4 yaralı | Video 20.03.2025 | 13:51
Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan küçük kız hayatını kaybetti! Geriye bu görüntüleri kaldı... | Video 05:50
Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan küçük kız hayatını kaybetti! Geriye bu görüntüleri kaldı... | Video 20.03.2025 | 12:17
Kütahya’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:04
Kütahya’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 20.03.2025 | 11:54
Niğde’de belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:51
Niğde’de belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı | Video 20.03.2025 | 11:45
Mersin’deki 120 milyonluk vurgun: Kuyumcu ve 2 müdür tutuklandı | Video 01:34
Mersin'deki 120 milyonluk vurgun: Kuyumcu ve 2 müdür tutuklandı | Video 20.03.2025 | 11:20
Pres makinesine giden kartonların arasındaki 5 yavru kedi son anda farkedildi | Video 03:42
Pres makinesine giden kartonların arasındaki 5 yavru kedi son anda farkedildi | Video 20.03.2025 | 10:33
İzmir’de şafak operasyonu: 176 gözaltı | Video 00:40
İzmir’de şafak operasyonu: 176 gözaltı | Video 20.03.2025 | 10:33
71 kilo uyuşturucu yapacak hammadde yakalattı, İçiciyim dedi | Video 00:55
71 kilo uyuşturucu yapacak hammadde yakalattı, "İçiciyim" dedi | Video 20.03.2025 | 10:33
İzmir’de şafak operasyonu: 176 gözaltı | Video 00:40
İzmir’de şafak operasyonu: 176 gözaltı | Video 20.03.2025 | 10:31
Engelli eşine akülü araç almak isterken dolandırıldı, polis şebekeyi çökertti | Video 00:43
Engelli eşine akülü araç almak isterken dolandırıldı, polis şebekeyi çökertti | Video 20.03.2025 | 10:29
Sivas’ta yolcu otobüsleri çarpıştı! 6 yaralı | Video 01:23
Sivas'ta yolcu otobüsleri çarpıştı! 6 yaralı | Video 20.03.2025 | 10:22
Motosikletin hafif ticari araca ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 00:45
Motosikletin hafif ticari araca ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 20.03.2025 | 10:03
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video 01:28
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video 20.03.2025 | 09:47
Aksaray’da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kazalar peş peşe yaşandı | Video 01:21
Aksaray’da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kazalar peş peşe yaşandı | Video 20.03.2025 | 08:37
Edirne’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 02:18
Edirne'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 20.03.2025 | 08:23
Sobaya benzin döktü, parlayan alevden son anda kurtuldu | Video 01:10
Sobaya benzin döktü, parlayan alevden son anda kurtuldu | Video 20.03.2025 | 08:19
Adana’da Evde Sabun Paketleme ilanıyla dolandırıcılık: 5 tutuklama | Video 00:22
Adana'da "Evde Sabun Paketleme" ilanıyla dolandırıcılık: 5 tutuklama | Video 20.03.2025 | 08:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY