Taksim'de döner ustası lavaşları dizdiği sırada tabureden düştü | Video 25.07.2024 | 12:52 İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde bir döner ustası, lavaşları tezgaha dizmek için çıktığı taburenin kayması sonucu yere düştü. Döner ustası kazayı ucuz atlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 21 Temmuz'da Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana geldi. Sabah saatlerinde dükkanına açarak hazırlık yapan döner ustası Alaattin Yılgın, lavaşları tezgahın üst kısmına dizmek için tabureye çıktı. Bu sırada taburenin kaymasıyla dengesini kaybeden Yılgın, yere düştü. Yerden kalkan döner ustası, kendisini toparlarken mesai arkadaşı ise yardıma geldi. Kazayı ucuz atlatan Yılgın daha sonra tabureye tekrar çıkarak işine devam etti.

"UCUZ ATLATTIM"

Olay sonrası konuşan döner ustası Alaattin Yılgın, "İş kazası, lavaş dürümleri dizerken tabure kayınca yere düştüm. Çok şükür ucuz atlattım" ifadelerini kullandı.