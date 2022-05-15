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OTOMATİK OYNAT
00:36
Tarsus'ta kayaların arasına düşen keçi kurtarıldı | Video 15.05.2022 | 21:37
04:24
Edirne’de sağanak yolları göllere çevirdi | Video 15.05.2022 | 21:34
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Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu taştı | Video 15.05.2022 | 21:33
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Kofçaz'da 2 yıl aradan sonra yağmur duasına çıkıldı | Video 15.05.2022 | 20:38
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Hadise, Antalya'da "Domates Kraliçesi" seçildi | Video 15.05.2022 | 15:51
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Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı | Video 15.05.2022 | 15:51
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Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü | Video 15.05.2022 | 15:52
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Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı | Video 15.05.2022 | 15:02
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Hal çalışanının tazyikli su akan hortumla imtihanı kamerada | Video 15.05.2022 | 13:41
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Soyguncu hasta ziyaretinde yakalandı | Video 15.05.2022 | 13:18
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Merada doğan kuzunun ilk adımları | Video 15.05.2022 | 12:27
Tarsus'ta kayaların arasına düşen keçi kurtarıldı.