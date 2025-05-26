Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü | Video 26.05.2025 | 10:01 Antalya'da Ali Tolaman (60), konuşmak için buluştuğu oğlu Barış Tolaman'ı (25), çıkan tartışma sonrası defalarca bıçaklayarak öldürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta meydana geldi. Ali Tolaman, bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı oğlu Barış Tolaman'ı evlerinin yakınındaki boş alana çağırdı. Baba-oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Ali Tolaman, yanında getirdiği bıçakla Barış Toraman'ı defalarca bıçakladı.

VATANDAŞLAR BULDU

Kavga sesleri üzerine gelip yerde kan içinde yatan Barış Tolaman'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak kesikleri olan Tolaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Tolaman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AYNI SOKAKTAKİ EVİNDE YAKALANDI

Oğlunu öldürdükten sonra uzaklaşan Ali Tolaman, kısa süre sonra aynı sokaktaki evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Suç aleti bıçağı olay yerinde toprağa gömdüğü belirlenen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.