Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı | Video
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Emet kara yolu 2. kilometre Tepecik beldesi güzergahında meydana geldi.
Kazada her iki aracın sürücüsü ile 43 U 8908 plakalı otomobilde bulunan H.K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112'ye haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 43 U 8908 plakalı otomobil sürücüsü İ.K. kazanın etkisi ile sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkartıldı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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