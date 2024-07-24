Tefecilik çetesine, İHA destekli 510 jandarmanın katılımıyla operasyon | Video
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Balıkesir İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen KUYU 12 operasyonunda silahlı örgüt kurmak, tefecilik, kara para aklama, silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işleyen çeteye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çete liderleri dahil 43 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 27 kişi tutuklandı, 14 kişinin ise soruşturmasına devam ediliyor.
Jandarma tarafından eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 33 adet üzeri yazılı senet, 87 adet çek koçanı, 89 adet boş senet, 47 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet sözleşme, 11 adet tapu, 11 adet dekont, 796 gram altın, 2 adet tabanca, 37 adet tabanca fişeği, 5 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 112 adet sentetik uyuşturucu hap, 66 gram esrar, 3 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Balıkesir'de elebaşılığını C.A. ve A.A.'ın yaptığı tefecilik, kara para aklama, silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik İHA destekli düzenlenen KUYU-12 operasyonlarında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı.
Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alışverişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, Belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işledikleri ve suçtan elde edilen gelirleri otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Göz altına alınan 43 şüpheliden adliye sevk edilen 27 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. 14 kişinin ise soruşturmasına devam ediliyor.
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