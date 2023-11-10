Video Yaşam Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklu | Video
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklu | Video

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklu | Video

10.11.2023 | 09:05

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı. Yakalanan 3 kişi tutuklanırken, aralarında kadınların da bulunduğu 3 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

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Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının Kordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarını engellemek için çalışma operasyon düzenledi.

Çorlu İlçesinde yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran gruba yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, G.Ç, R.A ve A.K isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 2 kadın, Afganistan uyruklu 1 erkek şahıs sınır dışı edilmek üzere yakalandı. Şüpheli G.Ç, R.A ve A.K isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda fuhuş amaçlı kullanılan 6 adet cep telefonu, birçok cinsel içerikli materyal ele geçirildi.
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