Video Yaşam Tekirdağ’da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video
Tekirdağ’da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video

Tekirdağ’da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video

14.11.2021 | 08:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

5 yaşındaki çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti | Video 02:19
5 yaşındaki çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti | Video 14.11.2021 | 09:55
Kars’ta kartpostallık gün batımı 01:45
Kars’ta kartpostallık gün batımı 14.11.2021 | 09:46
Çaldığı günün akşamında yakalandı | Video 00:12
Çaldığı günün akşamında yakalandı | Video 14.11.2021 | 09:33
Sancaktepe’de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı | Video 03:43
Sancaktepe’de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı | Video 14.11.2021 | 09:23
“Hayalet Kumarhane” baskını. Kumarhaneye taşınan Rulet Masası ele verdi | Video 00:38
“Hayalet Kumarhane” baskını. Kumarhaneye taşınan Rulet Masası ele verdi | Video 14.11.2021 | 09:31
Ağaç dalıyla kamufle olmaya çalıştı, polisin dikkatinden kaçamadı 01:23
Ağaç dalıyla kamufle olmaya çalıştı, polisin dikkatinden kaçamadı 14.11.2021 | 09:25
Son Dakika: Bağcılar’daki binada patlama! 03:41
Son Dakika: Bağcılar'daki binada patlama! 14.11.2021 | 09:08
Arnavutköy’de kaza: 3 yaralı 01:23
Arnavutköy'de kaza: 3 yaralı 14.11.2021 | 09:10
JASAT’tan torbacı operasyonu! Zehirleri ses sistemi içine istiflemiş | Video 01:29
JASAT'tan torbacı operasyonu! Zehirleri ses sistemi içine istiflemiş | Video 14.11.2021 | 09:09
Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi | Video 02:38
Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi | Video 14.11.2021 | 08:52
Tekirdağ’da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video 04:01
Tekirdağ’da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video 14.11.2021 | 08:52
Düğündeki kavgada otomobili insanların üzerine sürdü: 6 yaralı 00:44
Düğündeki kavgada otomobili insanların üzerine sürdü: 6 yaralı 14.11.2021 | 09:00
Bahçeye uçtu, aracına binip kaçmaya çalıştı: O anlar kamerada | Video 02:34
Bahçeye uçtu, aracına binip kaçmaya çalıştı: O anlar kamerada | Video 14.11.2021 | 08:52
İzmir’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı | Video 01:05
İzmir’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı | Video 14.11.2021 | 08:52
Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu | Video 01:30
Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu | Video 14.11.2021 | 08:52
Üsküdar’da boşandığı eşine kurşun yağdırdı | Video 01:35
Üsküdar’da boşandığı eşine kurşun yağdırdı | Video 14.11.2021 | 08:52
Helikopterden tespit ettiler! 45 sürücüye 14 bin 512 lira ceza kesildi | Video 01:30
Helikopterden tespit ettiler! 45 sürücüye 14 bin 512 lira ceza kesildi | Video 14.11.2021 | 08:53
Kanser tedavisi gören Ünlü şarkıcı Şimal’den duygusal paylaşım! Nişanlısı Necati Arıcı... 00:44
Kanser tedavisi gören Ünlü şarkıcı Şimal'den duygusal paylaşım! Nişanlısı Necati Arıcı... 13.11.2021 | 16:35
İstanbul’da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar 02:28
İstanbul’da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar 13.11.2021 | 16:01
TEM’de kaza: 3 yaralı 01:46
TEM’de kaza: 3 yaralı 13.11.2021 | 11:39

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir neden ötürü cinnet getiren genç, anne ve babasını silahla vurarak öldürdü ardından aynı silahla intihar etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü cinnet getiren genç emekli subay olan babasına ait beylik tabancası ile önce anne ve babasını öldürdü ardından da aynı silahı ateşleyerek intihar etti. Anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken genç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Alipaaşa Mahallesi Varış Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda meydana gelen olayda anne ve babası ile birlikte yaşayan Ali Eren Arslankılıç, tespit edilemeyen bir nedenden ötürü anne ve babası ile tartıştı. Tartışma sırasında emekli subay olan babası Ali Arslankılıç'a ait silahı ateşleyen Ali Eren Arslankılıç babası Ali Arslankılıç ile annesi Nurhan Arslankılıç'ı silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunan Eren Arslankılıç silah sesini duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve babasını öldüren Eren Arslankılıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından anne Nurhan Arslankılıç ile baba Ali Arslankılıç'ın cansız bedenleri incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA