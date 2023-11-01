TEM'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 01.11.2023 | 15:06 KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi, yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi Kirazlı mevkisinde meydana geldi. Kübra T.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü 20 dakika ulaşıma kapandı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.