Video Yaşam TEM'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video
TEM'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video

TEM'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video

01.11.2023 | 15:06

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi, yaralandı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi Kirazlı mevkisinde meydana geldi. Kübra T.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü 20 dakika ulaşıma kapandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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