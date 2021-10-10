Teröristlerin katlettiği 9 aylık Muhammed Bebek unutulmadı

Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG terör örgütünün roketli saldırısı sonucu hayatını kaybeden en küçük sivil şehit 9 aylık Muhammed Omar Saar’ın ailesi, harekatın ikinci yıl dönümünde de unutulmadı.

Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütünden arındırmak için 9 Ekim 2019 tarihinde Türkiye tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatında Akçakale'yi ve sivil halkı hedef alan PKK/YPG terör örgütü, ilçeye havan ve roketli saldırılar gerçekleştirdi. Saldırıların ikinci gününde Suriyeli 9 aylık Muhammed Omar Saar da hayatını kaybetti. Harekatın ilk ve en küçük sivil şehidi olan Muhammed Omar Saar'ın ailesi harekatın ikinci yıl dönümünde de unutulmadı.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci yıldönümünde acılı aileye bir ziyaret gerçekleştirdi. Baba Mehmet Hani ve Fatime Hani ile ailenin çocuklarını ziyaret eden Yalçınkaya, acılarını bir kez daha paylaştı. Şehidin kardeşleriyle de yakından ilgilenen Başkan Yalçınkaya aileye Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.Ziyaretlere dair açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya, "Barış Pınarı Harekatı'nın yıldönümündeyiz. Suriyeli şehit çocuğumuzun evindeyiz. Allah rahmet eylesin. Annesi, babası, kardeşleri ile bir aradayız. İnşallah bir daha böyle kötü günler görmeyiz. Zor günlerdi. Beraber bu acıyı yaşadık. Çocuklar şehit oldu. Şehit edenler teröristler ve batının besleme askerleri. Biz de burada belediye başkanı olarak, Türk milleti olarak şehit ailelerimizin hep yanlarında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.Başkan Yalçınkaya harekat gazisi İsa Aksoy'u da unutmadı. Gazi Aksoy'u evinde ziyaret ederek kendisine de Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.