TOFAŞ'la çarpışarak tarlaya uçan motosiklet sürücüsü öldü! Feci kaza kamerada | Video 30.09.2025 | 09:21 Hatay'da otomobille çarpıştıktan sonra tarlaya uçan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü öldü. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşandı. 18 yaşındaki Mehmet Abdullah Gümüş'ün kullandığı motosiklet, dönüş yapmak isteyen TOFAŞ marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, tarlaya uçtu. Motosiklet sürücüsü Gümüş'ün çarpışmanın etkisiyle tarlaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Kaza ihbarının üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Yaralı genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.