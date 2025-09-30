TOFAŞ’la çarpışarak tarlaya uçan motosiklet sürücüsü öldü! Feci kaza kamerada | Video
Hatay'da otomobille çarpıştıktan sonra tarlaya uçan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü öldü. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
