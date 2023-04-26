Tokat’ta hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 7 yaralı | Video 26.04.2023 | 15:41 Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza; Niksar-Akkuş karayolu Cer Köyü yakınlarında meydana geldi. Akkuş istikametinden Niksar istikametine seyir halinde olan E.B. (49) idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen M.D. (47) idaresindeki kamyon havanın yağışlı zeminin de kaygan olması sebebiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte yaralanan 7 kişi ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.