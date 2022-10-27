Video Yaşam Tokat'ta yaşlı kadın asansörü olmayan apartmana jandarma ekiplerinin yardımıyla böyle çıkarıldı | Video
Tokat'ta yaşlı kadın asansörü olmayan apartmana jandarma ekiplerinin yardımıyla böyle çıkarıldı | Video

Tokat'ta yaşlı kadın asansörü olmayan apartmana jandarma ekiplerinin yardımıyla böyle çıkarıldı | Video

27.10.2022 | 15:27

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Tokat'ta yaşlı kadın asansörü olmayan apartmana jandarma ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı.

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Tokat Devlet Hastanesinde bir süre tedavi gören Meliha Şenocak (87) taburcu oldu. Tedavisinin ardından yaşlı kadın Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki kız kardeşinin evine getirildi. Apartmanda asansör olmaması nedeni ile yaşlı kadın 3. kattaki daireye çıkamadı. Jandarmadan yardım istenmesi üzerine iki asker yaşlı kadının yardımına yetişti. Askerler, yaşlı kadını oturduğu sandalyeden tutarak merdivenlerden çıkarttı.

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