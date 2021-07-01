Video Yaşam Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi

Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi

Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi
01.07.2021 | 10:06

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Son dakika haberleri... Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın Brazilya'da teslim oldu.

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