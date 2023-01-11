Video Yaşam TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor | Video
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor | Video

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor | Video

11.01.2023 | 09:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da taksiciden Rus turiste skandal teklif! Unuttuğu telefonuna 100 dolar istedi | Video 05:21
İstanbul’da taksiciden Rus turiste skandal teklif! Unuttuğu telefonuna 100 dolar istedi | Video 11.01.2023 | 10:21
Kumar masasında yakalanan 4 kişiye 16 bin lira para cezası | Video 00:15
Kumar masasında yakalanan 4 kişiye 16 bin lira para cezası | Video 11.01.2023 | 10:22
Bebek Sahili’nde cinsel ilişkiye giren sanık hakkında FLAŞ gelişme! | Video 00:38
Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren sanık hakkında FLAŞ gelişme! | Video 11.01.2023 | 10:10
Restoran reklamında çakarlı otomobil kullanan sürücüye ceza | Video 00:58
Restoran reklamında çakarlı otomobil kullanan sürücüye ceza | Video 11.01.2023 | 10:21
Sis kazayı beraberinde getirdi! Virajı alamayan kereste yüklü tır devrildi | Video 01:49
Sis kazayı beraberinde getirdi! Virajı alamayan kereste yüklü tır devrildi | Video 11.01.2023 | 10:06
Park halindeki arabayı böyle parçaladı | Video 02:22
Park halindeki arabayı böyle parçaladı | Video 11.01.2023 | 09:36
Mersin’deki FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video 01:41
Mersin'deki FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video 11.01.2023 | 09:55
Ilgaz Dağı’nın eteklerinde mest eden sis manzarası böyle görüntülendi | Video 02:31
Ilgaz Dağı’nın eteklerinde mest eden sis manzarası böyle görüntülendi | Video 11.01.2023 | 09:36
Tekirdağ’da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video 02:10
Tekirdağ'da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video 11.01.2023 | 09:52
Tekirdağ’da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video 02:10
Tekirdağ'da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video 11.01.2023 | 09:39
Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PYD operasyonu: 7 gözaltı | Video 00:34
Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PYD operasyonu: 7 gözaltı | Video 11.01.2023 | 09:37
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor | Video 02:43
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor | Video 11.01.2023 | 09:33
Çakarlı sürücüye ceza | Video 00:15
Çakarlı sürücüye ceza | Video 11.01.2023 | 09:08
Çiğ köfte dürüm içinde nezarethaneye uyuşturucu sevkiyatı | Video 01:15
Çiğ köfte dürüm içinde nezarethaneye uyuşturucu sevkiyatı | Video 11.01.2023 | 09:06
FETÖ’nün güncel yapılanmasına şafak operasyonu | Video 01:27
FETÖ'nün güncel yapılanmasına şafak operasyonu | Video 11.01.2023 | 08:44
Üsküdar, D-100 Karayolu’nda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 02:47
Üsküdar, D-100 Karayolu'nda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 11.01.2023 | 08:49
Beyoğlu’ndaki hain saldırının kilit ismini Bulgaristan’a götüren hücre üyesi İstanbul’a getirildi | Video 02:15
Beyoğlu’ndaki hain saldırının kilit ismini Bulgaristan’a götüren hücre üyesi İstanbul’a getirildi | Video 11.01.2023 | 08:46
Tekirdağ’da feci kaza! Mikserin altında kalan yaya kurtarılamadı | Video 02:28
Tekirdağ'da feci kaza! Mikserin altında kalan yaya kurtarılamadı | Video 11.01.2023 | 08:43
Maltepe’de gecekondu yangını: Alevler geceyi aydınlattı | Video 01:08
Maltepe’de gecekondu yangını: Alevler geceyi aydınlattı | Video 11.01.2023 | 08:44
Tokat’ta iş hanı çatısında yangın | Video 03:54
Tokat'ta iş hanı çatısında yangın | Video 10.01.2023 | 16:08

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlayacak olan duruşma öncesi ise İstanbul Adliyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve Fincancı, İstanbul'daki evinde gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim'de Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede ise şüpheli Fincancı'nın, TSK'nın meşru müdafaa çerçevesindeki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle terör örgütü propagandası yaptığı belirtilerek 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması da dikkate alınarak dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verilmişti. Yetkisizlik kararı verilen şüphelinin dosyası ise İstanbul Adalet Sarayı'na ulaşarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA