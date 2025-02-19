Tunceli’de kar yağışı 82 köy yolunu ulaşıma kapattı | Video
Tunceli’de, meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Hozat ve merkez ilçeye bağlı 82 köy yolu ulaşıma kapandı.
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