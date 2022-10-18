Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı | Video

Erzincan'da, uygulama noktasında durdurulan tur otobüste Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İran'dan İstanbul'a giden tur otobüsü Erzurum - Erzincan kara yolu Akyazı uygulama noktasında Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.Otobüste yapılan kontrolde 23 yolcunun normal seyahat ettiği, Afganistan uyruklu 8 kişinin kaçak olduğu ve İran uyruklu 3 şoför ile 1 muavinin de organizatör şüphelisi olduğu belirlendi.Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.