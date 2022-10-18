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OTOMATİK OYNAT
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Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı | Video 18.10.2022 | 13:31
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Erzincan'da, uygulama noktasında durdurulan tur otobüste Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Otobüste yapılan kontrolde 23 yolcunun normal seyahat ettiği, Afganistan uyruklu 8 kişinin kaçak olduğu ve İran uyruklu 3 şoför ile 1 muavinin de organizatör şüphelisi olduğu belirlendi.
Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.