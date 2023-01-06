Video Yaşam Türkiye'nin kahramanı Fethi Sekin’in doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video
Türkiye'nin kahramanı Fethi Sekin’in doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video

Türkiye'nin kahramanı Fethi Sekin’in doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video

06.01.2023 | 12:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye’nin kahramanı Fethi Sekin’in doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video 09:08
Türkiye'nin kahramanı Fethi Sekin’in doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video 06.01.2023 | 12:28
İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi | Video 00:44
İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi | Video 06.01.2023 | 12:30
Beykoz’da kavşakta drift atan sürücüye 22 bin 13 TL ceza | Video 00:26
Beykoz’da kavşakta drift atan sürücüye 22 bin 13 TL ceza | Video 06.01.2023 | 12:11
Dilenciden şoke eden yöntem! Paralar üzerinden değil. bastondan çıktı | Video 01:23
Dilenciden şoke eden yöntem! Paralar üzerinden değil. bastondan çıktı | Video 06.01.2023 | 10:21
Balıkçı dükkanına giren atmaca paniğe neden oldu | Video 03:46
Balıkçı dükkanına giren atmaca paniğe neden oldu | Video 06.01.2023 | 10:21
Türkiye’nin konuştuğu kahramanın doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video 09:08
Türkiye'nin konuştuğu kahramanın doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video 06.01.2023 | 12:07
Durdurulan araçtan 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi | Video 00:48
Durdurulan araçtan 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi | Video 06.01.2023 | 11:35
Arnavutköy’de korkutan yangın: Aile sağlığı merkezinin yanındaki trafoda yangın çıktı 03:26
Arnavutköy’de korkutan yangın: Aile sağlığı merkezinin yanındaki trafoda yangın çıktı 06.01.2023 | 11:06
TPAO sosyal medyadan duyurdu! Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım... | Video 02:00
TPAO sosyal medyadan duyurdu! Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım... | Video 06.01.2023 | 11:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 05:17
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 06.01.2023 | 11:02
Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı | Video 03:20
Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı | Video 06.01.2023 | 09:31
Diyarbakır’da ’Almanak operasyonu’: 1’i ceza evi firarisi 22 şüpheli yakalandı | Video 02:28
Diyarbakır'da 'Almanak operasyonu': 1'i ceza evi firarisi 22 şüpheli yakalandı | Video 06.01.2023 | 09:30
19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı | Video 00:37
19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı | Video 06.01.2023 | 09:31
Arnavutköy’de kazaya karışan araç, çayırlık alana düştü! O anlar kamerada | Video 04:14
Arnavutköy’de kazaya karışan araç, çayırlık alana düştü! O anlar kamerada | Video 06.01.2023 | 09:28
Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:53
Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 8 gözaltı | Video 06.01.2023 | 09:00
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı, sürücü araçtan sağ salim çıktı | Video 01:34
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı, sürücü araçtan sağ salim çıktı | Video 06.01.2023 | 08:43
Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: 8 gözaltı kararı | Video 01:53
Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 8 gözaltı kararı | Video 06.01.2023 | 08:41
Kuyuya düşen baba-oğuldan acı haber: Acılı annenin Yaşıyor mu? sözleri yürek dağladı | Video 03:33
Kuyuya düşen baba-oğuldan acı haber: Acılı annenin "Yaşıyor mu?" sözleri yürek dağladı | Video 06.01.2023 | 08:45
Ankara’da korkutan yangın | Video 00:14
Ankara’da korkutan yangın | Video 06.01.2023 | 01:44
Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video 00:26
Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video 05.01.2023 | 23:17

İzmir Adliyesi önünde, 5 Ocak 2017 tarihinde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in doğup büyüdüğü köy evi ilk kez görüntülendi. Kahraman şehidin kız kardeşi Fikriye Sekin, ağabeyinin doğup büyüdüğü evi ve çocukluğunu İHA muhabirine anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü militanları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca şehit düşen Fethi Sekin'in doğup büyüdüğü evi ilk kez görüntülendi. Gösterdiği büyük kahramanlıkla halkın gönlünde taht kuran Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi. Şehadetinin 6'ncı sene-i devriyesinde 6 yıl boyunca bu köy evinde yaşayan ağabeyi şehit polis Fethi Sekin'i, kız kardeşi Fikriye Sekin İHA muhabirine anlattı. Ağabeyinin güzel bir çocukluk dönemi geçirdiğini belirten Sekin, ilk kez görüntülenen köy evinin kendileri için güzel anılarla dolu olduğunu kaydetti.

Fethi Sekin'in en büyük ağabeyleri olduğunu ve babacan bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Fikriye Sekin, ''Burası, Fethi ağabeyimin doğduğu yer. 1973 yılında doğmuş. Annemin üçüncü çocuğu. Annem iki kız çocuğu doğruyor. İlk kız çocuğu ölüyor, ikinci kız çocuğu doğunca o zamanlar bir de babaannem var. Babaannemin kimsesi yok, tek kız. Babaannem de de şöyle, keşke erkek çocuğum olsa ve benden sonra torunlarım olsa ve nüfusum artsa, diye bir isteği varmış. Böyle bir erkek özlemi varmış. Sonrasında annem üçüncü çocuğa hamile ve babam o sırada askerde. Fethi ağabeyim doğuyor. Babaannem o kadar çok seviniyor ki kendisi Fethi ağabeyimi büyütüyor" dedi.

''FETHİ AĞABEYİM İLK 6 YIL BURADA YAŞADI''
Fethi Sekin'in hem doğarken hem de şehit olurken yanında olmamasının babasını her zaman üzdüğünü dile getiren Sekin, ''Evin ilk erkek çocuğu diye çok seviliyormuş. Zaten doğarken babam yanında yoktu, askerdeydi. Babamın içi hep buruktu çünkü şehit olduğu gün de yine yanında yoktu. Fethi ağabeyim şehit olduğu gün babam hastanedeydi. Ameliyattan çıkınca Fethi ağabeyim şehit oldu, yani aynı saate denk geldi. Babam hep üzülüyordu. Oğlumu ne doğarken görebildim yanında oldum ne de şehit olduğunda uğurlayabildim. İnşallah, şuan yanındadır. Fethi ağabeyim ilk 6 yıl burada yaşadı. 6 yıldan sonra ilçeye taşınmışlar. Ondan sonra okul hayatı başladı. Biz bu eve yaz tatillerinde geliyorduk. Ancak annem öldükten sonra artık gelmemeye başladık. Şuan bir müze tarzı, Fethi ağabeyimin doğduğu ev olarak, anı olarak çok güzel. Bazen gelip görüyoruz'' diye konuştu.

Öte yandan, Fethi Sekin'in çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları ile yakın zamanda hayatını kaybeden baba Mehmet Zeki ile annesi Zeynep (Hatun) Sekin'in son görüntüleri ortaya çıktı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA