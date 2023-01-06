Türkiye'nin konuştuğu kahramanın doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video

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İzmir Adliyesi önünde, 5 Ocak 2017 tarihinde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in doğup büyüdüğü köy evi ilk kez görüntülendi. Kahraman şehidin kız kardeşi Fikriye Sekin, ağabeyinin doğup büyüdüğü evi ve çocukluğunu İHA muhabirine anlattı.
Fethi Sekin'in en büyük ağabeyleri olduğunu ve babacan bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Fikriye Sekin, ''Burası, Fethi ağabeyimin doğduğu yer. 1973 yılında doğmuş. Annemin üçüncü çocuğu. Annem iki kız çocuğu doğruyor. İlk kız çocuğu ölüyor, ikinci kız çocuğu doğunca o zamanlar bir de babaannem var. Babaannemin kimsesi yok, tek kız. Babaannem de de şöyle, keşke erkek çocuğum olsa ve benden sonra torunlarım olsa ve nüfusum artsa, diye bir isteği varmış. Böyle bir erkek özlemi varmış. Sonrasında annem üçüncü çocuğa hamile ve babam o sırada askerde. Fethi ağabeyim doğuyor. Babaannem o kadar çok seviniyor ki kendisi Fethi ağabeyimi büyütüyor" dedi.
''FETHİ AĞABEYİM İLK 6 YIL BURADA YAŞADI''
Fethi Sekin'in hem doğarken hem de şehit olurken yanında olmamasının babasını her zaman üzdüğünü dile getiren Sekin, ''Evin ilk erkek çocuğu diye çok seviliyormuş. Zaten doğarken babam yanında yoktu, askerdeydi. Babamın içi hep buruktu çünkü şehit olduğu gün de yine yanında yoktu. Fethi ağabeyim şehit olduğu gün babam hastanedeydi. Ameliyattan çıkınca Fethi ağabeyim şehit oldu, yani aynı saate denk geldi. Babam hep üzülüyordu. Oğlumu ne doğarken görebildim yanında oldum ne de şehit olduğunda uğurlayabildim. İnşallah, şuan yanındadır. Fethi ağabeyim ilk 6 yıl burada yaşadı. 6 yıldan sonra ilçeye taşınmışlar. Ondan sonra okul hayatı başladı. Biz bu eve yaz tatillerinde geliyorduk. Ancak annem öldükten sonra artık gelmemeye başladık. Şuan bir müze tarzı, Fethi ağabeyimin doğduğu ev olarak, anı olarak çok güzel. Bazen gelip görüyoruz'' diye konuştu.
Öte yandan, Fethi Sekin'in çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları ile yakın zamanda hayatını kaybeden baba Mehmet Zeki ile annesi Zeynep (Hatun) Sekin'in son görüntüleri ortaya çıktı.