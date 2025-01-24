Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 14 yaralı! | Video
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde servis minibüsü yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götülürüyor.
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