Uluslararası dev tatbikat sona erdi: İşte nefes kesen o görüntüler | Video

Tekirdağ’da organize edilen Uluslararası AB MODEX’in dev tatbikatı sona erdi. Tatbikat geriye nefes kesen görüntüler kaldı.

Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen, afet ve deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin faaliyetlerde deneyim kazanmak amacıyla Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan'dan 378, Türkiye'den ise 1337 kişi olmak üzere toplam 1715 personel katıldı. AB-Modex Saha Tatbikatı önceden oluşturulan senaryo gereği 7,4 büyüklüğündeki depreme müdahale için Tekirdağ'a gelen dev ekiplerin arama kurtarma çalışmaları yapmasıyla başlamıştı.Tatbikata katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Fransa Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Müdürü Vali Alain Thırıon'da nefese kesen görüntüleri izlemişti.Tatbikat, yüksek katlardan kurtarma, denizden yangına müdahale, vinçten kurtarma, ulaşım kazası, suda kayıp araması, medikal kurtarma, helikopter ile medikal tahliyelerin yapılmasıyla başarıyla tamamlandı. Tatbikatta yeni arama ve kurtarma cihazları denenirken, aynı zamanda kurtarma ekipleri büyük afetlerde birlikte çalışma ve işbirliği konusunda uzman deneyimler kazandı. Dev tatbikattan geriye ise nefes görüntüler kaldı.