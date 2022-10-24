Video Yaşam Van’da panik dolu anlar! Nefes borusuna yemek kaçan müşteriyi iş yeri sahibi böyle kurtardı | Video
Van’da panik dolu anlar! Nefes borusuna yemek kaçan müşteriyi iş yeri sahibi böyle kurtardı | Video

Van’da panik dolu anlar! Nefes borusuna yemek kaçan müşteriyi iş yeri sahibi böyle kurtardı | Video

24.10.2022 | 09:59

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Van’da bir lokantada yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi, işletme sahibi heimlich manevrasıyla kurtarırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 21 Ekim 2022 tarihinde kentteki bir lokantada meydana geldi. Bir lokantada yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi yanındaki arkadaşları fark etti. Nefes almakta zorlanan ve aniden ayağa kalkıp boğazına sarılan müşterinin arkadaşları şaşkınlıktan müdahale edemedi. O sırada durumu gören ve koşarak gelen işletme sahibi Nurettin Acar, heimlich manevrası yaparak müşterisinin hayatını kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, heimlich manevrasıyla kurtarılan müşteri ise rahat bir nefes aldı. Müşteri, hayatını kurtaran işletme sahibine sarılarak teşekkür etti.

"SÜREKLİ TEBRİK MESAJLARI ALIYORUM"
İHA muhabirine konuşan işletme sahibi Nurettin Acar, soluk borusuna yemek kaçan bir müşterinin nefes almakta güçlük çektiğini fark ettiğini söyledi. Bu sırada müşteriye heimlich manevrasıyla müdahale ettiğini ifade eden işletme sahibi Acar, "Müdahaleyle nefes borusuna kaçan yiyeceğin çıkarılmasını sağladım. Bu duyguyu anlatmak gerçekten çok zor. Müdahale ettiğiniz kişi sizin vesilenizle hayata tutunmuşsa ne mutlu size. Ben bunun sevincini anlatamam. Bu olay sonrasında yaşananları gören ve duyanlardan sürekli tebrik mesajları alıyorum" dedi.
Özellikle yemek sektörü çalışanlarının ilk yardım eğitimini alması gerektiğini dile getiren Acar, iş yerinde daha öncede bir çocuğun nefes borusuna yemek kaçtığını ve ilk yardım yöntemiyle yine müdahale edip kurtardığını kaydetti.

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