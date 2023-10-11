Video Yaşam Voleybol antrenörü 16 yaşındaki öğrencisini taciz etti! Ses kaydı ortaya çıktı: Bir daha olmayacak | Video
Voleybol antrenörü 16 yaşındaki öğrencisini taciz etti! Ses kaydı ortaya çıktı: Bir daha olmayacak | Video

Voleybol antrenörü 16 yaşındaki öğrencisini taciz etti! Ses kaydı ortaya çıktı: Bir daha olmayacak | Video

11.10.2023 | 15:37

İstanbul Silivri'de bir spor kulübünde Voleybol Antrenörü Umut T., 16 yaşındaki kız öğrencisine yönelik cinsel taciz iddiası ile gözaltına alındı. İfadesine başvurulan kız öğrencilerden birinin Umut T. ile olan telefon konuşmasını kayda aldığı öğrenildi. Söz konusu konuşmada Umut T. adeta tacizi itiraf edip öğrencisinden özür diliyor ve bir daha olmayacağını söylüyor.

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İstanbul Silivri ilçesinde voleybolda büyük başarılar kazanan spor kulübü, cinsel taciz iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre Kulüp antrenörü ve aynı zamanda Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Umut T., lise öğrencisi 16 yaşındaki sporcu bir kızı taciz ettiği iddia edildi. Kız öğrenci tarafından ortak Whatsapp grubunda ayrıntılarıyla anlatılan olay sonrasında öğrencinin ailesi de konuya tepki gösterdi.

Ailenin şikayeti üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri öğretmeni gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda yaşı küçük çocuk şahsa ve yaşı küçük arkadaşına bir yıl önce kaydolmuş oldukları voleybol kursunda spor hocası olan şüpheli Umut T.'nin kursa kayıt olduklarından bu yana yakın davrandığı belirlendi.

Olayın gerçekleştiği gün, iki öğrenciyi de Umut T.'nin araç ile evine bırakmak istediği, yaşı küçük şahıslardan birini yolda indirdikten sonra Umut T.'nin diğer öğrenciye yönelik cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Umut T. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesine başvurulan kız öğrencilerden birinin Umut T. ile olan telefon konuşmasını kayda aldığı öğrenildi.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu konuşmada Umut T. adeta tacizi itiraf edip öğrencisinden özür diliyor ve bir daha olmayacak gibi cümleler kullanıyor. Skandalı ortaya döken ses kaydında şu diyaloglar geçiyor; "U.T. : bir daha böyle bir şey olmayacak tamam. Öğrenci: Hocam indiğimden beri elim ayağım titriyor. Olamaz ya sizin bir kızınız var hocam. U.T.: Ben hata yaptım tamam özür dilerim. Öğrenci: Kızınıza yapılsa hoşunuza gidermiydi.

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