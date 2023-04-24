Yanan motosiklete tehlikeli müdahale kamerada | Video
Mersin'de motosiklet alev alev yanmaya başladı, vatandaşlar söndürmek için mücadele etti, o anlar dron kamerasına yansıdı.
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