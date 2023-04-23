Yanarak can veren 2 çocuğun akrabaları: "İtfaiyenin ihmali sonucu öldüler" | Video 23.04.2023 | 16:30 Mersin’de çıkan yangında üçüzlerden 2’sinin öldüğü, anne ve 1 çocuğun ağır yaralanmasına neden olan yangın ile ilgili Cesur ailesinin akrabaları, “Çocuklarımız, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin ihmali yüzünden öldü” dediler. Nevzat ve Egemen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin'in Merkez ilçesi Toroslar'ın Buluklu Mahallesi'nde çıkan ev yangınında, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen Cesur ve Nevzat Cesur yanarak can verdi. Anne Zeliha ve Nisa Cesur ise ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Nevzat ve Egemen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olayın ardından üçüzlerin akrabaları, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin ihmalinin olduğu iddia ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerinin geç ve ekipmansız geldikleri belirten aile üyeleri, Buluklu Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın ikinci katındaki Zeliha ve Engin Cesur çiftinin dairesinde yangını söndürdükten sonra olay yerinden inceleme yapmadan ayrıldığını ve 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden ikisi balkonda feci şekilde can verdiğini söylediler.

Cesur ailesinin yakınları ise 2 çocuğun ihmal sonucu öldüğü iddiası ile sorumlulardan şikâyetçi oldu.

"DENEYİMSİZ PERSONELİN İHMALİ ÖLÜMLE SONUÇLANDI"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nde, deneyimli personelin CHP'li olmadıkları için işten çıkarıldığı, kimisinin ise hayvan barınağına sürüldüğü ve yerlerine tecrübesiz personelin alındığı iddiası devam ederken, yaşanan olayda Cesur ailesinin üyeleri, ihmal yüzünden çocukların öldüğünü söyledi.

CHP'li SEÇER'E TEPKİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve gelmesinin ardından arama-kurtarma alanında çalışan İtfaiye Dairesindeki deneyimli personelin performans düşüklüğü ve çeşitli gerekçelerle işten çıkarılarak yerlerine kendi yandaşlarının göreve alınması büyük ihmalleri de ardından getirdi. Yangında yakınlarını kaybeden vatandaşlar, insan canı bu kadar ucuz mu? şeklinde CHP'li Seçer'e veryansın etti.

"ÇOCUKLARIN EVDE OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Buluklu Mahallesi'nde çıkan ev yangınında vefat eden 8 yaşındaki Egemen Cesur ve Nevzat Cesur'un akrabası Tahsin Ateş, itfaiye ekibinin olay yerine çok geç geldiğini ve yangına balkondan değil, kapıdan müdahale ettiklerini söyledi.

"Acımız çok büyük. Sorumlular için gerekenin yapılmasını istiyoruz" diyen Ateş, "Çocukların babası ve amcasıyla birlikte içeri girmeye çalıştık. İzin vermediler. Söndürdükten sonra içerde kimse yok dediler. Daha sonra içeri girdiğimde üçüz kardeşlerden ikisi içerde yatıyordu. Amcamın oğlunu ve polis memurunu çağırdım. Çok büyük ihmalde bulundular. Balkondan girip müdahale etselerdi bu çocuklar kurtulurdu. İçerde çocuklar yok dendi ve bizi hastaneye gönderdiler. Çocukları biz bulduk. Ölü ya da diri çocukların içerde olduğunu bize söylemeleri lazımdı" dedi.

"İKİNCİ KAT İÇİN İTFAİYE MERDİVENİ VE SU YOKTU"

Ailenin akrabası Demir Cesur da itfaiyeden şikâyetçi olduklarını belirterek, "Olay yerine geldiler ve yarım saatte müdahale edemediler. İtfaiye erleri 60 yaşında. Bütün Türkiye'ye soruyorum. 60 yaşındaki bir insan yangına nasıl müdahale edebilir? Hiç mi gencimiz yok İtfaiye Dairesi'ne alınacak? Geldiklerinde ilk müdahaleyi balkondan yapsalardı çocuklarımız kurtulurdu. Bunlar da eğitim de yok. Yarım saatte su veremediler. Bir İtfaiyede su olmaz mı? İtfaiye eri su yok, ikinci kat için merdiven yok diyor. Bu kadar sorumsuzluk olamaz" diye konuştu.

"ONLAR İHMALKAR OLMASAYDI, YEĞENLERİM YAŞIYOR OLACAKTI"

Vefat eden çocukların amcası Erdi Cesur da itfaiye hortumunun delik olduğunu, suyun kaçmaması için elleriyle kapattıklarını kaydederek, "İtfaiyeden önce ambulans geldi. Balkondan müdahale edecekleri yerine kapıdan müdahale ettiler. İtfaiye hortumu delikti. Su kaçmasın diye elimizle kapattık. Oksijen tüpleri bile yoktu. Şikâyetçiyiz. İhmalkâr olmasalardı belki yeğenlerim yaşardı" dedi.

"BU İHMALİN GÖRÜNTÜLERİ, KAMERA KAYITLARIMIZDA VAR. SAVCILIK HEPSİNİ TOPLADI"

Cesur ailesinin yakını Erdinç Öz de olay yerine itfaiye ekibinden çok polis ekibinin geldiğini vurgulayarak, "Kendilerini korumak için polis çağırdılar. Önümüze set ördüler. Buraya girmek isteyenlerin hiçbirine müsaade etmediler. Kamera kayıtlarımızın hepsi var. Savcılık hepsini topladı. Gerekli kişilere, gerekli müdahalenin yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NDA TOPRAĞA VERİLDİLER

Çocukların cenazesi hastanedeki otopsinin ardından Buluklu Mahallesinde bulunan evlerinin önüne getirilerek, helallik alındı. Sonrasında ise, Kaşlı Mezarlığına getirilen Nevzat ve Egemen, burada kılınan cenaze namazının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, baba Engin Cesur, anne Zeliha Cesur, akrabaları ve mahalle komşuları katıldı.

OLAY

Mersin'de bir evde çıkan yangında 8 yaşındaki üçüz olduğu öğrenilen çocuklardan 2'si hayatını kaybetti, 1'i ise annesi ile birlikte ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Toroslar ilçesine bağlı Buluklu Mahallesi'nde meydana gelen yangında, Cesur ailesinin yaşadığı 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın çıkan evde bulunan anne Zeliha Cesur ile biri engelli 8 yaşındaki üçüz çocukları Egemen, Nevzat ve Nisa'nın evde olduğu belirlendi.

Çevredeki vatandaşların binadan çıkan alevleri görerek ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında anne Zeliha Cesur ile üçüz çocukları Egemen, Nevzat ve Nisa, evde mahsur kaldığı öğrenildi.

Olay yerine gelen ekiplerinin müdahalesiyle anne Zeliha ve kızı Nisa Cesur alevlerin arasından kurtarılırken, üçüzlerden Egemen ve Nevzat Cesur'un ise cansız bedenine ulaşıldı.

Dumandan etkilenen anne ile ağır yaralanan kızı Nisa, sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer iki çocuğun cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morga kaldırılmıştı.