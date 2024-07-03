Video Yaşam Yara bandını yıllardır yanlış kullanmışız! Görenler inanamadı: Meğer yarayı kapatmadan önce... | Video
Yara bandını yıllardır yanlış kullanmışız! Görenler inanamadı: Meğer yarayı kapatmadan önce... | Video

Yara bandını yıllardır yanlış kullanmışız! Görenler inanamadı: Meğer yarayı kapatmadan önce... | Video

03.07.2024 | 13:30

Minik bir kesik veya ayakkabı vurduğu anlarda hemen çantamızdan veya çekmecemizden çıkardığımız o yara bantlarını yanlış kullandığımızı biliyor muydunuz? Sosyal medyada paylaşılan bir video, bu konuda büyük dikkat çekti.

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