Yara bandını yıllardır yanlış kullanmışız! Görenler inanamadı: Meğer yarayı kapatmadan önce... | Video

Minik bir kesik veya ayakkabı vurduğu anlarda hemen çantamızdan veya çekmecemizden çıkardığımız o yara bantlarını yanlış kullandığımızı biliyor muydunuz? Sosyal medyada paylaşılan bir video, bu konuda büyük dikkat çekti.