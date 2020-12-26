Video Yaşam Yasağı ihlal etti, "Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok" dedi

Yasağı ihlal etti, "Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok" dedi

Yasağı ihlal etti,
26.12.2020 | 13:19

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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri sokaktaki turistlere dahil pasaport sorarken, yasağı ihlal eden bir kişiye ise 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı.

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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Korona virüse karşı önlem olarak hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde turizm kenti Antalya sessizliğe büründü. Alınan önlemlerle vaka oranlarının hızlı bir düşüşe geçtiği kentte, kısıtlama kurallarına uyulduğu görüldü. Cumhuriyet Meydanı boş kalırken, tarihi ve kültürel yerleri sadece turistler gezdi. Yerli vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Kazım Özalp Caddesi'nde ise sadece Kızılay ve belediye görevlileri yer aldı. Kentte ana arterlerin, caddelerin ve sokakların bomboş olduğu görüldü. Caddelerde sadece kısıtlamadan muaf kişileri yer alırken, Büyükşehir Belediye ekipleri ise farklı noktalarda yol çalışması, ağaç budama ve onarım işlemleri gerçekleştirdi.
Havanın bulutlu olduğu Antalya'da kış mevsiminde dahi denize girenlerin olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kısıtlamadan nasibini aldı. Sahilde bir kaç turistin olduğu gözlemlendi.


"Polis turistleri bile denetledi"
Polis ekipleri herhangi bir izin belgesi olmadan sokakta olan kişilere de denetim yaptı. Turistlere dahi pasaport sorgulaması yapan ekipler, varyantta yürüyen Ali Çiçek (32) isimli kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı. Polisin yasak olduğunu bilmiyor musun, neden sokaktasın? sorusuna Çiçek, "Biliyorum ama gidecek yerim yok" diye cevap verdi.


Antalya'nın sessizliği drone ile de havadan görüntülendi.

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