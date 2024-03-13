Yayla'dan Günün Menüsü 13.03.2024 | 17:13 Yayla'dan Günün Menüsü; Yayla Klasik lezzetlerinden mercimek köftesinin yanında, anında yemeye hazır katkısız, koruyucusuz Yayla Yemek Hazır Domates Çorbası, enfes eşlikçisi Yayla Barbunya Pilaki ve dünya mutfağı lezzetlerinden Arabiata Soslu Makarna ile lezzetin keyfine varın! VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

1,5 Su Bardağı Kırmızı Mercimek

3 Su Bardağı Sıcak Su

1,5 Su Bardağı İnce Bulgur

1 Çay Bardağı Zeytinyağı

1 Yemek Kaşığı Biber Salçası

1 Yemek Kaşığı Domates Salçası

5 Adet Taze Soğan

Yarım Demet Maydanoz

Tuz, Karabiber, Pul Biber, Kimyon ve Karabiber

Yapılışı:

Mercimek köftesi için bol suda yıkadığınız 1,5 su bardağı kırmızı mercimeği sıcak suda kaynatın. Suyunu çekmeye yakın, mercimeği ocaktan alıyoruz. Üzerine 1,5 su bardağı ince bulguru ekliyoruz. Kapağını kapattığınız tencerede ince bulguru şişmesi için mercimekle birlikte 15 dakika kadar bekletin.

1 çay bardağı zeytinyağını bir tavada kızdırın. 2 adet kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın ve tavaya aktarıyoruz. Doğradığınız soğanları 5 dakika kadar kavurun

Sırasıyla; 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kimyonu ekleyin. Soğanlı karışımı 3-4 dakika kadar kavurun.

Şişen bulgurlu ve mercimekli harca salçalı, soğanlı harcı ekleyin.

5 adet taze soğanı ve 1/2 demet maydanozu ince ince kıyın. Doğranmış yeşillikleri ilave edin. Malzemeleri yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde sıkarak şekil verin. Mercimek köftesi hazır! Servis tabağına aldığınız mercimek köftelerini arzu ettiğiniz yeşilliklerle servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun!