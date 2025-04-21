Yol verme tartışması kanlı bitti, kavga ettiği sürücüyü bıçakladı | Video
Esenyurt’ta yol verme nedeniyle çıkan kavgada taraflar birbirine tekme tokat saldırırken, olay bir sürücünün bıçaklanmasıyla son buldu. Yaralı vatandaşa ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, o anlar kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
Yol verme tartışması kanlı bitti, kavga ettiği sürücüyü bıçakladı | Video 21.04.2025 | 10:48
01:31
04:46
Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine devam edilecek | Video 21.04.2025 | 09:57
00:18
Köpeğe halatla şiddet uygulanan anlar kamerada | Video 21.04.2025 | 08:43
00:40
Alanya’da drift atıp alkollü araç kullanan sürücüye 62 bin lira ceza | Video 21.04.2025 | 08:43
00:11
İsrail’den Lübnan’da araca saldırı: 1 ölü | Video 20.04.2025 | 15:52
00:34
01:55
Düğünde ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 20.04.2025 | 15:23
06:34
04:06
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı neden öldürdü? | Video 20.04.2025 | 15:09
00:59
01:53
55 yaşındaki kadın 7'nci kattan düşüp hayatını kaybetti | Video 20.04.2025 | 13:46
01:50
Tartışma kavgaya dönüştü! Babasını tek yumrukla bayılttı | Video 20.04.2025 | 13:38
04:22
Beyoğlu’nda tamirhaneye kurşun yağdıran saldırgan yakalandı | Video 20.04.2025 | 13:28
02:48
01:26
Eşiyle birlikte otururken ensesinden vurup öldürdüler | Video 20.04.2025 | 13:05
00:43
Halı sahada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti | Video 20.04.2025 | 12:49
00:10
03:14
Yıkım sırasında 6 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi | Video 20.04.2025 | 12:48
05:22
Eski eşini yakarak öldüren sanık, duruşma öncesi hayatını kaybetti | Video 20.04.2025 | 12:47