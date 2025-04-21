Video Yaşam Yol verme tartışması kanlı bitti, kavga ettiği sürücüyü bıçakladı | Video
Yol verme tartışması kanlı bitti, kavga ettiği sürücüyü bıçakladı | Video

Yol verme tartışması kanlı bitti, kavga ettiği sürücüyü bıçakladı | Video

21.04.2025 | 10:48

Esenyurt’ta yol verme nedeniyle çıkan kavgada taraflar birbirine tekme tokat saldırırken, olay bir sürücünün bıçaklanmasıyla son buldu. Yaralı vatandaşa ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle iki sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar araçtan inerek birbirine tekme tokat saldırmaya başladı. Sürücülerden biri, diğer sürücüyü bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaşırken, durumu gören vatandaşlar hemen müdahale etti. Kıyafetleri ile yaraya tampon yapan vatandaşlar, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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