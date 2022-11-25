Video Yaşam Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı | Video
Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı | Video

Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı | Video

25.11.2022 | 13:17

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Karabük’te karayolunda içerisinde 10 yolcunun bulunduğu minibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza da 7 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza Ovacık ilçesinde meydana geldi. İlçeden Karabük'e seyir halinde olan Satılmış Eroğlu (57) idaresindeki yolcu minibüsü Ovacık- Karabük karayolunun Sülük köyü mevkiinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası yan yatan minibüs içerisindeki yolcular arka ve ön camı kırarak içerden kendi imkanları ile çıkarak 112 Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve ambulanslar sevk edildi. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan yaralılardan, Hamdi Erçin (64), Sami Öter (77), Hanım Öter (77), Hanife Eroğlu (67), Songül Eroğlu (30), Uğur Güneri (33) ve Necdet Eren (60) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altın alındı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Eroğlu ile birlikte Satı Akca (57), İsa Eroğlu (37) ve Satılmış Eryüksel (68) ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kaza ile ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, minibüs sürücüsü Satılmış Eroğlu, aracın bir anda kaydığını ve şarampole devrildiğini söyledi.

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