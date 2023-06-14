Video Yaşam Yozgat’ta sel tarım arazilerine zarar verdi | Video
Yozgat’ta sel tarım arazilerine zarar verdi | Video

Yozgat’ta sel tarım arazilerine zarar verdi | Video

14.06.2023 | 19:41

Yozgat'ta etkili olan sel tarım arazilerine zarar verirken derelerin taşmasına neden oldu.

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