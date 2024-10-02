Video Yaşam Zeytinburnu'nda arkadaşını silahla bacağından vuran şahıs kamerada
Zeytinburnu'nda arkadaşını silahla bacağından vuran şahıs kamerada

Zeytinburnu'nda arkadaşını silahla bacağından vuran şahıs kamerada

02.10.2024 | 11:12

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi daha önce küfür etme nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla bacağından yaraladı. Şüpheli olayda kullandığı silahla yakalanırken, yaralanan arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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