Video Yaşam Zeytinburnu'ndaki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! | Video
Zeytinburnu'ndaki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! | Video

Zeytinburnu'ndaki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! | Video

11.07.2024 | 16:51

Zeytinburnu'nda 1 yıl önce cezaevinden çıkan Mert Kutluer (25), kavga ettiği çocukluk arkadaşı tarafından silahla öldürüldü. Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 8 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi'nde elektronik tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Mert Kutluer, 2018'de uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlamasıyla girdiği cezaevinden 2023 yılında tahliye oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kutluer, olay günü iş yerinin yanında bulunan market sahibiyle tartışmaya başladı. Market sahibinin arkadaşlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kutluer'in sahibi olduğu iş yerinin camına taş atıldı. Karşılık vermek için dükkandan çıkan Kutluer, tartıştığı kişilerden birinin açtığı ateş sonucu 3 yerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Kutluer'i hastaneye kaldırdı. Kutluer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI KAMERADA

Şüphelinin Mert Kutluer ve Mustafa Kutluer'in bulunduğu iş yerine ateş ettiği sırada tabancanın tutukluluk yapması, baba oğlun birbirine siper olması ardından iş yerinden çıkan Kutluer'in vurulma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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