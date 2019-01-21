Bursa'nın Gemlik ilçesinde, eski sevgilisini ve kardeşini öldüren katil zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Olay, 7 Ocak tarihinde, Gemlik'in Eşref Dinçer Mahallesi'nde, Sibel Dudaklı'nın kardeşi Mehmet Ali Dudaklı ile beraber yaşadığı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, o tarihte abla-kardeş evde oturdukları sırada, Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi M.A. geldi. Kıskançlık yüzünden başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavgaya Mehmet Ali Dudaklı da karışınca, M.A, belinden çıkarttığı bıçakla önce kardeşini ve sonra eski sevgilisini boynundan bıçaklayarak kayıplara karıştı.



13 gün sonra, abla-kardeşe ulaşamayan yakınları polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, 19 Ocak Cuma günü girdikleri evde, abla ve kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine Cinayet Büro dedektifleri ve Gemlik Asayiş Şube ekipleri katil zanlısını belirlemek için çalışma başlattı. Şüphelinin Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi olan M.A. olduğunu tespit eden ekipler, bin 200e yakın güvenlik kamerasını inceledi. Katil zanlısı M.A.'nın cinayeti işledikten sonra ilk Bandırma, daha sonra Edirne ve Çanakkale'ye gittiği, Gökçeada'dan Yunanistan'a kaçağı belirlendi. Ekipler şüpheliyi Gökçeada'da yakalayarak gözaltına aldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından Bursa'ya getirilen şüphelinin ifadesinde, "Sibel'le aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. O sırada evde bulunan erkek kardeşi de kavgaya karıştı. Cinnet geçirdim. Önce kardeşini, sonra onu öldürdüm'' dediği öğrenildi. M.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.